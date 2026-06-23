الرئیس بزشکیان یغادر إلى إسلام آباد

وسيجري رئيس الجمهوریة خلال هذه الزيارة سلسلة لقاءات منفصلة مع كبار المسؤولين الباكستانيين، لمناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويشكل استعراض آخر التطورات ومسار المفاوضات الأخيرة، إلى جانب البحث في سبل تعميق وتوسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإقليمية، أهم محاور المباحثات التي سيجريها الرئیس بزشکیان مع المسؤولين الباكستانيين.

وتاتي هذه الزيارة في إطار سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير وترسيخ العلاقات مع دول الجوار؛ ويرافق بزشكيان كل من وزراء الخارجية عباس عراقجي، والداخلية "إسكندر مؤمني" والطرق والتنمية الحضرية الايرانية السيدة "فرزانة صادق"، والجهاد الزراعي "غلام رضا نوري قزلجه".

كما تجدر الاشارة الى ان الرئیس الايراني غادر العاصمة طهران باتجاه إسلام آباد، على متن طائرة تحمل شعار «ميناب 168»، تخليدا لذكرى شهداء الحرب المفروضة الأخيرة، ولا سيما 168 فتاة من تلامذة مدرسة الشجرة الطيبة (في مدينة ميناب - جنوب ايران) الذين ارتقوا جراء الهجمات الأمريكية الصهیونیة الغادرة.

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