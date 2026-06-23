قالیباف: لو لم نذهب إلى سویسرا للتفاوض لاریق المزید من دماء اللبنانیین
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صرح محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، انه لو لم نذهب إلى سويسرا للتفاوض، لاريق المزيد من دماء اللبنانيين خاصة المسلمين الشيعة في كل لحظة.
وكتب قاليباف، في منشور على منصة "اكس": في أحد البرامج الجيدة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قالوا إنهم تمنوا لو أغلق مطار "مهرآباد" حتى لا يذهب فريق التفاوض إلى سويسرا.
وأضاف: أقول لهؤلاء الأعزاء، لو لم نذهب إلى سويسرا، لاريق المزيد من دماء المسلمين اللبنانيين خاصة الشيعة في كل لحظة.