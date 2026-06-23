قالیباف: لو لم نذهب إلى سویسرا للتفاوض لاریق المزید من دماء اللبنانیین

وكتب قاليباف، في منشور على منصة "اكس": في أحد البرامج الجيدة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قالوا إنهم تمنوا لو أغلق مطار "مهرآباد" حتى لا يذهب فريق التفاوض إلى سويسرا.

وأضاف: أقول لهؤلاء الأعزاء، لو لم نذهب إلى سويسرا، لاريق المزيد من دماء المسلمين اللبنانيين خاصة الشيعة في كل لحظة.

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