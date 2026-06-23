تشکیل 4 مجموعات عمل.. اختتام المحادثات الفنیة بین واشنطن وطهران

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عبر تطبيق "تلغرام" أن "كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية ورئيس الفريق التفاوضي الفني الإيراني، أعلن اختتام المحادثات بين الدول الأربع والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية".

وأضافت الوكالة أنه "تقرر أيضاً تشكيل أربع مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات، والشؤون النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والمراقبة والتنفيذ".

وهدفت الاجتماعات إلى وضع إطار عملي لعمل اللجان الفنية المشتركة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في المذكرة، بما يضمن الانتقال إلى مراحل تنفيذية أكثر تفصيلاً خلال الفترة المقبلة.

وقال آبادي في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية، إن اللجنة العليا المعنية بمتابعة تنفيذ التفاهم، إلى جانب المفاوضات الفنية التي عُقدت مؤخراً، توصلتا إلى الاتفاقات اللازمة لتطبيق بنود التفاهم.

وأوضح أن المباحثات المقبلة ستُدار تحت إشراف لجنة عليا تضم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيسي وزراء باكستان وقطر.

وتأتي هذه الجولة في سياق استمرار المشاورات بين الجانبين حول آليات تنفيذ التفاهمات السابقة، وسط تأكيدات على الطابع الفني للمفاوضات الحالية.

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