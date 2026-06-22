سلطنة عمان وإیران تؤکدان أهمیة توظیف الدبلوماسیة لحفظ أمن المنطقة والملاحة بمضیق هرمز

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن هذا التأكيد جاء خلال استقبال وزير الخارجية العُماني لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له في العاصمة مسقط، حيث بحث الجانبان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الاستقرار وفق مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

وشدد الطرفان على ضرورة توظيف المرحلة الراهنة لدفع المساعي السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في خفض التوترات وحماية أمن المنطقة وسلامة حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.

وفي السياق ذاته، ذكر التلفزيون الإيراني أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي وصلا إلى مسقط لإجراء مشاورات تتعلق بالترتيبات الجديدة الخاصة بإدارة وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة.

وتأتي هذه المباحثات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة عقب التطورات الأخيرة، وسط تأكيدات متواصلة على أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة التجارة الدولية.

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