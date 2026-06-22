الرئیس بزشکیان یتوجّه غداً إلى باکستان

وأعلن مدير العلاقات العامة في مكتب الرئاسة الإيرانية، حبيب الله عباسي، في تصريح لـ"ارنا"، أن الرئيس بزشكيان سيغادر طهران غداً متوجهاً إلى باكستان.

ومن المقرّر أن تتضمّن الزيارة توجيه الشكر إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على دوره في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، إضافة إلى مواصلة المشاورات بين مسؤولي البلدين على أعلى المستويات، ومتابعة التعاون الثنائي، ولا سيما في المجال الاقتصادي، فضلاً عن بحث آليات تنفيذ الاتفاقات السابقة بين الجانبين.

endNewsMessage1