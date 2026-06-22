وفد إيراني یصل إلى نيودلهي لحضور اجتماع مستشاري الأمن القومي لدول مجموعة البريكس

ووفقا لإعلان سفارة بلادنا، ان الوفد الإيراني برئاسة "قدیر نظامي" سيشارك في عدد من الاجتماعات المتخصصة وسيلتقي بمسؤولين معنيين من الدول المشاركة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الأمنية والتعاون متعدد الأطراف.

كما أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن نيودلهي ستستضيف اجتماع مستشاري الأمن القومي للدول الأعضاء في مجموعة البريكس خلال يومي ۲۲ و۲۳ يونيو ۲۰۲۶.

وسيترأس هذا الاجتماع مستشار الامن القومي الهندي "اجيت دوفال".

ووفقا لإعلان وزارة الخارجية الهندية، سيتبادل مستشارو الأمن القومي ورؤساء وفود الدول الأعضاء في مجموعة بريكس وجهات النظر في هذا الاجتماع حول موضوع التحديات الأمنية غير التقليدية التي تواجه عالم اليوم.

endNewsMessage1