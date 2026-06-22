بعد 18 ساعة من المحادثات.. الوفد الإيراني يغادر سويسرا

وشارك الوفد الإيراني خلال الجولة الحالية في اجتماعات ثنائية ورباعية بحضور الوفد الأمريكي والوسطاء الباكستانيين والقطريين، حيث عرض مواقف طهران بشأن آليات تنفيذ مذكرة التفاهم والشروط اللازمة للانتقال إلى مرحلة المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الاثنين إنه سيتم إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم بشأن لبنان، مشيرة إلى أن بيان شدد على ذلك.

وأضاف البيان "ستشكل لجان تقنية لتنفيذ بنود المذكرة وفق البند الـ12 وستواصل الوفود الفنية عملها".

وفي ختام المشاورات، أعلنت قطر وباكستان، في بيان مشترك، توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن خريطة طريق تمتد لـ60 يوماً، إلى جانب تشكيل لجنة عليا وإطلاق أعمال مجموعات العمل الفنية.

وبحسب البيان، فإن المباحثات الفنية ستتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الجولة الحالية من المحادثات.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وفد بلاده طرح مواقفه ورؤاه "بشكل صريح وواضح" خلال الاجتماع الرباعي الذي ضم الولايات المتحدة ووسيطين من قطر وباكستان، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي استضافتها سويسرا.

وقال بقائي للتلفزيون الإيراني إن المحادثات شهدت توقفاً قصيراً نحو الساعة الرابعة والنصف لإجراء مشاورات داخلية، إلا أن نشر وسائل الإعلام تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصفها بأنها "تهديدية ومهينة" دفع وفد طهران إلى إبلاغ الأطراف الأخرى بقراره عدم العودة إلى الاجتماع الرباعي.

وأضاف المتحدث الإيراني أن تبادل الرسائل بين الجانبين استمر عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين، مشيراً إلى أن طهران كانت مصممة على استثمار الفرصة لضمان تنفيذ الطرف المقابل لالتزاماته.

وأشار بقائي إلى أن تطورات مهمة تحققت فيما يتعلق بعدد من بنود مذكرة التفاهم، مؤكداً أن الوفد الإيراني عرض مواقفه بشكل واضح خلال المفاوضات وتمسك بضرورة تنفيذ التعهدات المتفق عليها.

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