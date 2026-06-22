عراقجي: مفاوضات سويسرا تحقق تقدماً كبيراً لإنهاء الحرب في لبنان

وكتب عراقجي في مدونة له عبر منصة اكس فجر اليوم الإثنين: إن هذه الوساطة الدؤوبة من قبل باكستان وقطر أثمرت عن تقدم كبير نحو إنهاء الحرب في لبنان، كما تم تعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط والبتروكيماويات، ورفع الحصار البحري، والافراج عن جزء من الأصول المجمدة، ودخلت الخطة الكبرى لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في إيران حيز التنفيذ.

وأضاف وزير الخارجية: الاختبار الحقيقي الأول؛ الجزء المتعلق بإنهاء المواجهات في لبنان.

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