إيران: 5 نقاط تم الاتفاق عليها في الجولة الأولى من محادثات سويسرا

وبحسب بيان صادر عن اللجنة الإعلامية للوفد التفاوضي الإيراني المعروف باسم "ميناب 168"، جاءت النقاط الخمس على النحو التالي:

أولاً: معادلة الأمن في لبنان:

ضغط الوفد المفاوض الإيراني منذ مساء السبت للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش في لبنان حالياً.



ولتثبيته، تقرر إنشاء آلية رقابية تحت مسمى "وحدة التحكم في النزاع" بمشاركة إيران.



وتعني هذه الآلية عملياً دخولاً رسمياً لإيران في المعادلات الأمنية اللبنانية، مما يحبط المحاولات الأمريكية المكثفة في الأشهر الأخيرة لإقصاء طهران، مع الإشارة إلى عدم وجود أي دور للاحتلال الإسرائيلي في هذه الآلية.

ثانياً: السيادة على مضيق هرمز:

في إطار إدارة مضيق هرمز ولضمان إعادة فتحه تدريجياً، تقرر إنشاء "خط اتصال مباشر" للتواصل مع إيران وإبلاغها بأي مشكلات قد تطرأ أثناء التنفيذ. واعتبر التقرير هذا الإجراء تثبيتاً رسمياً للسيادة الإيرانية على المضيق.



ثالثاً: شرط تفعيل مجموعات العمل:

إن مجموعات العمل الثلاث المشتركة (النووية، العقوبات، والرقابة) المقررة في البيان، لن تبدأ أعمالها إلا بعد المباشرة في تنفيذ "البند 13" من مذكرة التفاهم.



ويشمل هذا البند: وقف إطلاق النار في كافة الجبهات لا سيما لبنان، وبدء رفع الحصار البحري، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وإصدار وثائق رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات ومشتقاتها. وتؤكد طهران أنها لن تدخل مفاوضات المرحلة النهائية قبل تنفيذ هذا البند.



رابعاً: الإفراج عن الأموال المجمدة:

شهدت هذه الجولة توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين إيران وقطر لتنفيذ آليات الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.



خامساً: رفع العقوبات النفطية مؤقتاً:

بموجب "البند 10" من مذكرة التفاهم، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وثائق لإسقاط ورفع العقوبات عن النفط الإيراني والبتروكيماويات ومشتقاتها لمدة 60 يوماً؛ ما يتيح لإيران بيع نفطها رسمياً لعملائها واستلام العوائد المالية عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي الإيراني.

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