عراقجي: الاختبار الحقيقي الأول "خلية فض النزاع" في لبنان

وأضاف، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أنه تم تعليق صادرات النفط والبتروكيماويات، ورفع الحصار، والإفراج عن بعض الأصول المجمدة.

وأشار وزير خارجية إيران، معلقاً على اختتام المفاوضات مع أمريكا، إلى الاتفاق أيضاً على إطلاق خطة شاملة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.

وختم عراقجي تدوينته بالقول إن "الاختبار الحقيقي الأول: خلية فض النزاع في لبنان"، التي كادت أن تقوض المفاوضات قبل إعلان اختتامها.

وكانت قطر وباكستان، قد أعلنتا في وقت سابق اليوم الاثنين، اختتام الاجتماع الأول لمفاوضات أمريكا وإيران، في سويسرا، وسط أجواء إيجابية.

وسبق ذلك إعلان الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن وفدها الرسمي إلى سويسرا اختتم أعماله التفاوضية وسط تقدم في المحادثات.

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