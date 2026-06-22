خارجیة إیران: إنشاء آلیة جدیدة للإشراف على إنهاء الحرب فی لبنان واتفاق على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائی
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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريح، أنه "تم إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان"، وذلك عقب جولة المحادثات الاولى بين إيران وأميركا بوساطة قطرية وباكستانية في سويسرا.
وقال: "حققنا تقدما جيدا بمسألة إصدار التراخيص لبيع النفط والإفراج عن الأصول المجمدة".
وأضاف بقائي: "اتفقنا في سويسرا على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي".