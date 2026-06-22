Iranian Labour News Agency
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خارجیة إیران: إنشاء آلیة جدیدة للإشراف على إنهاء الحرب فی لبنان واتفاق على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائی

خارجیة إیران: إنشاء آلیة جدیدة للإشراف على إنهاء الحرب فی لبنان واتفاق على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائی
معرف الأخبار : 1802724
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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ​إسماعيل بقائي​، في تصريح، أنه "تم إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان"، وذلك عقب جولة المحادثات الاولى بين إيران وأميركا بوساطة قطرية وباكستانية في ​سويسرا​.

وقال: "حققنا تقدما جيدا بمسألة إصدار التراخيص لبيع النفط والإفراج عن الأصول المجمدة".

وأضاف بقائي: "اتفقنا في سويسرا على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي".

 

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