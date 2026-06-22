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سياسة ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٦ - ٠٧:٥٢:٠٥

خارجیة إیران: إنشاء آلیة جدیدة للإشراف على إنهاء الحرب فی لبنان واتفاق على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائی

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ​إسماعيل بقائي​، في تصريح، أنه "تم إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان"، وذلك عقب جولة المحادثات الاولى بين إيران وأميركا بوساطة قطرية وباكستانية في ​سويسرا​.