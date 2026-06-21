وزيرا خارجية إيران وسويسرا يلتقيان في بورغنستوك

وعقد هذا اللقاء صباح الیوم الأحد في مجمع بورغنستوك قبل بدء المشاورات بين وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وممثلي الدول الوسيطة ومن المقرر أن يستكمل الوفد الإيراني جدول اجتماعاته بعد هذا الاجتماع، بدءا بممثلي الدول الوسيطة.

لم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية حول مضامين المباحثات التي جرت بين عراقجي و "ايغنازيو كاسيس".

وكان وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" ورئيس وفد التفاوض، قد وصل الى مطار زيورخ حوالي الساعة الـ10 من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

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