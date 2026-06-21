بزشكيان: جميع بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحة إيران
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أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن جميع بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحة بلاده، مشيرًا إلى أن مكاسب هذه المفاوضات ستتضح قريبًا.
وقال بزشكيان، في تصريحات إن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيرت بالكامل، مضيفًا أنه قال في خطابه الأخير إن كثيرًا من الأمور هي من حق الشعب الإيراني.
وفي السياق ذاته، أوضح أن واشنطن تطالب بألا تحصل إيران على سلاح نووي، مؤكدًا أن قائد الثورة الإسلامية آيتالله السيد علی الخامنئي كان يشدد دائمًا على أن بلاده لا تسعى لامتلاك هذا السلاح.