سویسرا تعلن رسمیا بدء مفاوضات إیران وأمیرکا الیوم بقیادة فانس وقالیباف

وحطّ الوفد الإيراني، برئاسة محمد باقر قاليباف، رحاله في مدينة زيورخ السويسرية على متن رحلة تحمل الإسم "ميناب 168".

وقال رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف، عقب وصوله إلى مدينة زيورخ السويسرية، إنه يستحضر في كل لحظة أطفال ميناب المظلومين وجميع شهداء إيران، ويعتبرهم شهوداً على أقواله وأفعاله.

وأضاف قاليباف: إنهم يروننا ويتطلعون إلينا، ولديهم آمال معلقة على ما نقوم به.

وتابع قائلاً: أسأل الله ألا أكون موضع خيبة أمام الشهداء المظلومين والشعب الإيراني، وأن أتمكن من الالتحاق برفاقي مرفوع الرأس، أولئك الذين أترقب لقاءهم لحظة بلحظة.

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