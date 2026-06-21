وزير الداخلية الإيراني: نظيري الباكستاني حمل رسائل إلى طهران

وقال مؤمني، في تصريحات أدلى بها عقب انتهاء زيارة نظيره الباكستاني، إن "المحادثات الخاصة بتطبيق بنود مذكرة التفاهم وتحقيق شروطها ستُستأنف بدءًا من الأحد"، مضيفًا أن "المسار الحالي يبدو إيجابيًا ويتجه في الاتجاه الصحيح".

جاءت زيارة الوزير الباكستاني إلى طهران في وقت تستعد فيه الوفود الإيرانية والأمريكية لاستئناف المفاوضات الفنية في سويسرا، بهدف متابعة تنفيذ "مذكرة تفاهم إسلام آباد" والتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

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