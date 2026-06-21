وزير الداخلية الإيراني: نظيري الباكستاني حمل رسائل إلى طهران
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أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني أن نظيره الباكستاني محسن نقوي حمل في زيارته إلى طهران "رسائل"، لكنه لم يكشف عن مضمونها، مؤكداً أن المفاوضات المتعلقة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم واستيفاء شروطها ستُستأنف بدءًا من اليوم.
وقال مؤمني، في تصريحات أدلى بها عقب انتهاء زيارة نظيره الباكستاني، إن "المحادثات الخاصة بتطبيق بنود مذكرة التفاهم وتحقيق شروطها ستُستأنف بدءًا من الأحد"، مضيفًا أن "المسار الحالي يبدو إيجابيًا ويتجه في الاتجاه الصحيح".
جاءت زيارة الوزير الباكستاني إلى طهران في وقت تستعد فيه الوفود الإيرانية والأمريكية لاستئناف المفاوضات الفنية في سويسرا، بهدف متابعة تنفيذ "مذكرة تفاهم إسلام آباد" والتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.