عند وصوله الى سویسرا؛ قالیباف: دماء الشهداء واطفال میناب رقباء على ادائنا بالتفاوض
معرف الأخبار : 1802179
أكد محمد باقر قاليباف، رئيس وفد "ميناب 168" المفاوض، في رسالة له، أنه يرى في كل لحظة أطفال ميناب المظلومين وجميع شهداء إيران الأعزاء رقباء على أقواله وأفعاله.
وكتب رئيس الوفد المفاوض لـ"ميناب 168"، عقب وصوله إلى مدينة زيورخ، فجر اليوم الأحد عبر منصة "إكس": إنني أرى في كل لحظة أطفال ميناب المظلومين وجميع شهداء إيران الأعزاء رقباء على أقوالي وأفعالي.
وأضاف قاليباف: هم يروننا ويعلقون علينا آمالا. أسأل الله ألا أخذل شهداءنا المظلومين وشعب إيران، وأن أرتحل الى رفاقي شهيدا مبيض الوجه (كريما مرفوع الرأٍس)، فإني أعد اللحظات للقائهم.