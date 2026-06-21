عند وصوله الى سویسرا؛ قالیباف: دماء الشهداء واطفال میناب رقباء على ادائنا بالتفاوض

وكتب رئيس الوفد المفاوض لـ"ميناب 168"، عقب وصوله إلى مدينة زيورخ، فجر اليوم الأحد عبر منصة "إكس": إنني أرى في كل لحظة أطفال ميناب المظلومين وجميع شهداء إيران الأعزاء رقباء على أقوالي وأفعالي.

وأضاف قاليباف: هم يروننا ويعلقون علينا آمالا. أسأل الله ألا أخذل شهداءنا المظلومين وشعب إيران، وأن أرتحل الى رفاقي شهيدا مبيض الوجه (كريما مرفوع الرأٍس)، فإني أعد اللحظات للقائهم.

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