عراقجي يستقبل وزير الداخلية الباكستاني

وناقش وزير الداخلية الباكستاني خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني أحدث القرارات والتطورات المتعلقة بـمذكرة تفاهم إسلام آباد.

وجاء هذا اللقاء في إطار المشاورات التي يجريها المسؤولون الباكستانيون بشأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وكان وزير الداخلية الباكستاني قد زار قبل وصوله إلى طهران بساعات، المرقد المطهر للإمام الرضا (ع) في مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق البلاد).

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