مقر خاتم الأنبياء (ص): مضيق هرمز سيغلق مجددا أمام الملاحة البحرية

وجاء في بيان صادر اليوم السبت عن مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: في ضوء الإخلال الصريح والتنصل الواضح من قبل الولايات المتحدة من التزاماتها المتعلقة بعدم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، ورداً على الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، وما ترتب على هذه الانتهاكات من عمليات قتل وحشية وتشريد مئات الآلاف من أبناء هذا الشعب المظلوم، وكذلك في ظل عدم انسحاب القوات الصهيونية المحتلة من أراضي جنوب لبنان، يُعلَن عن إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى أمام الملاحة البحرية والسفن العابرة.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من الرد على خرق العدو لالتزاماته، وفي حال استمرار الاعتداءات سيتم التخطيط واتخاذ خطوات لاحقة بهدف إلزام العدو بتنفيذ تعهداته.

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