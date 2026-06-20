متحدث الخارجية الإيرانية: وفد دبلوماسي توجه إلى سويسرا

وصرح بقائي، اليوم السبت في حديث تلفزيوني، بشأن أهداف زيارة الوفد المفاوض الإيراني إلى سويسرا وما إذا كان يمكن اعتبارها مرحلة ثانية من المفاوضات، قائلاً: إن الإجابة المختصرة هي: لا.

وأوضح: إن هذه الزيارة كان من المقرر أن تتم يوم الجمعة من أجل توقيع مذكرة التفاهم، وقد جرى توقيع المذكرة إلكترونيا ورقمیا من قبل رئيسي البلدين، لذلك لم تعد هناك ضرورة ملحة لعقد هذا الاجتماع.

وأضاف بقائي: إن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ التزامات الطرف المقابل، مردفًا: إن أي تفاهم أو اتفاق يختبر في مرحلة التنفيذ، وبالنظر إلى تجربتنا مع إخلال الطرف الآخر بتعهداته، فإنه يتعين علينا أن نكون حازمين وجادين في المطالبة (بتنفيذ الالتزامات) خلال مرحلة التنفيذ.

وأكد: إن هذه الزيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته، مضيفًا أن مراجعة مذكرة التفاهم واضحة جدا، وأن المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي لن تبدأ إلا عندما يبدأ تنفيذ الالتزامات وفق البنود 1 و4 و5 و10 و11 ويستمر ذلك، وهو ما لا نشهده حاليا للأسف؛ لذلك فإن هدف هذه الزيارة وهذه المفاوضات هو المطالبة بتنفيذ الطرف الآخر لتعهداته وتوضيح كيفية تنفيذ الطرف الآخر لهذه التعهدات.

وفيما يتعلق بتقييم إيران لمدى التزام الطرف الآخر حتى الآن، أوضح بقائي: إن التعهدات واضحة جداً، إن البند الأول من مذكرة التفاهم هو أهم جزء من التعهدات المتبادلة بين الطرفين، ويشمل إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: لقد التزمنا بتعهداتنا، وكان على الطرف الآخر أن يُلزم حلفاءه، وخاصة الكيان الصهيوني، بوقف إطلاق النار في لبنان، إلا أننا نرى أنه لم يقم بواجباته، وهذا يعد خرقا صريحا لتفاهم وقف إطلاق النار.

وأضاف قائلاً: أما فيما يخص إنهاء الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، فقد تم تنفيذ التعهدات، لكن مذكرة التفاهم تُعد حزمة واحدة، وإذا لم ينفذ جزء من هذه التفاهمات أو جانب من هذه التعهدات، فإن مجمل مذكرة التفاهم سيواجه مشكلة، ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن البند الأول من المذكرة هو أهم أجزائها.

وأکد: على الطرف المقابل اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب وقت، وإلا فإن مجمل التفاهم سيواجه مشكلة.

وعن موقف إيران إزاء عدم وفاء الطرف المقابل ببعض بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد، قال بقائي: إننا لم نوقع هذا التعهد ليبقى دون تنفيذ، فقد تم التوصل إليه بعد عدة أسابيع من مفاوضات مكثفة للغاية، وبجهود الوسطاء، وبحسن نية من جانب إيران، والأهم من ذلك بالاستناد إلى القوة والتماسك الوطني.

وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالقول: لن ندخر أي جهد لتنفيذها ، لكن كما أكدنا، فإن الالتزام مقابل الالتزام، وإذا امتنع الطرف المقابل عن الوفاء بتعهداته فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ بالتأكيد التدابير اللازمة.

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