حرس الثورة الإسلامیة: على السفن عدم الاقتراب من مضیق هرمز
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أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية:إن مضيق هرمز مغلق، وعلى السفن عدم الاقتراب منه؛ وإلا فإن أمنها سيكون في خطر.
وأفادت "إيلنا" نقلا عن العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الیوم السبت: إنه نظرا لجرائم الكيان الصهيوني في لبنان، وانتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها بشأن وقف إطلاق النار، فقد تم إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن.
وأكد البيان: إن مضيق هرمز مغلق، وعلى السفن عدم الاقتراب منه؛ وإلا فإن أمنها سيعرض للخطر.