حرس الثورة الإسلامیة: على السفن عدم الاقتراب من مضیق هرمز

وأفادت "إيلنا" نقلا عن العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الیوم السبت: إنه نظرا لجرائم الكيان الصهيوني في لبنان، وانتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها بشأن وقف إطلاق النار، فقد تم إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن.

وأكد البيان: إن مضيق هرمز مغلق، وعلى السفن عدم الاقتراب منه؛ وإلا فإن أمنها سيعرض للخطر.

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