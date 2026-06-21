وفد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة یصل الى سویسرا

من المقرر أن يتابع الوفد الإيراني، في المحادثات المقبلة، كيفية تنفيذ الالتزامات الواردة في التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق وقبل مغادرة الوفد ايران، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "اسماعيل بقائي" أن هذه الزيارة لا تعني بدء المرحلة الثانية من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، بل الهدف الأساسي منها هو المطالبة بتنفيذ التزامات الطرف الآخر.

وقال بقائي: إن أي تفاهم أو اتفاق يُختبر عند مرحلة التنفيذ، وبالنظر إلى تجربة الطرف الآخر في الإخلال بالتزاماته، يجب أن نكون في مرحلة التنفيذ شديدي الحزم والجدية في المطالبة بحقوقنا.

وأضاف أن بدء المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي مرهون بتنفيذ الالتزامات الواردة في البنود 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم، مشيرا الى أن إيران لم تشهد حتى الآن تنفيذا كاملا لهذه الالتزامات.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في معرض حديثه عن استمرار هجمات الكيان الصهيوني على لبنان، الى أن الولايات المتحدة ملزمة بدفع هذا الكيان لوقف إطلاق النار، لكنها أخفقت في الوفاء بهذا الالتزام، معتبرا أن هذا الوضع يُشكل خرقا صريحا لتفاهم وقف إطلاق النار.

ويضم الوفد الإيراني المتوجه الى سويسرا كلا من: محمد باقر قاليباف (رئيسا)، وزير الخارجية "عباس عراقجي"، ومساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني لشؤون السياسة الخارجية والأمن الدولي "علي باقري كني"، ومحافظ البنك المركزي "عبد الناصر همتي"، ومساعد وزير النفط ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية "حميد بورد"، و مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الدولية والقانونية "كاظم غريب‌ آبادي"، والمتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي".

يُذكر أن مذكرة تفاهم إسلام آباد كانت قد وقّعت إلكترونيا من قبل رئيسي إيران والولايات المتحدة، وأعلنت طهران أن تنفيذها سيتم على أساس مبدأ "التعهد مقابل التعهد".

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