إيران: برنامجنا الدفاعي مستمر دون ارتباط بالمسارات السياسية

وقالت الوزارة، في بيان صدر تعليقاً على الرسالة الأخيرة لقائد الثورة الإسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اية الله السيد مجتبي خامنئي، إنها تعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات العسكرية والمدنية لتنفيذ التوجيهات المرسومة، بما يعزز قوة البلاد وقدرتها على مواجهة التحديات والدفاع عن سيادتها.

وأضاف البيان أن الرسالة تؤكد أن مذكرة التفاهم المعلنة في إسلام آباد لا تمثل نهاية المسار، بل تشكل بداية مرحلة جديدة مشروطة بضمان حقوق الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية، في مواجهة الأطراف غير الموثوقة.

وأشارت الوزارة إلى أن صمود الشعب الإيراني ووحدته الوطنية وارتباطه بقيادته شكّل عاملاً أساسياً في تحقيق الإنجازات التي حققتها الجمهورية الإسلامية، معتبرة أن الالتزام بتوجيهات القيادة العليا، إلى جانب اليقظة والعمل الدؤوب لمؤسسات الدولة، يمثلان الركيزة الأساسية لمواصلة التقدم وحماية المصالح الوطنية.

وجددت وزارة الدفاع الإيرانية تأكيدها استعدادها الكامل للمساهمة في تنفيذ السياسات والتدابير التي يحددها القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدة أن برامج تطوير القدرات الدفاعية والعسكرية ستتواصل بوتيرة قوية، بالتوازي مع أي مسارات سياسية أو دبلوماسية.

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