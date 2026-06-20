رئیس أوزبکستان یهنئ بزشکیان على توقیع مذکرة التفاهم لإنهاء الحرب

وقد رحب الرئيس الأوزبكي "شوكت ميرضيايف"، في رسالته إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية "مسعود بزشكيان" بالاتفاق على إنهاء الحرب، معتبراً هذا الإنجاز ثمرة للمحادثات والجهود الدبلوماسية التي بذلها الطرفان، ومؤكدا أن مذكرة التفاهم الموقعة تُعدّ رمزاً للإرادة الراسخة نحو تعزيز التفاعل البنّاء والاحترام المتبادل.

ووصف الرئيس الأوزبكي هذا الاتفاق بأنه وثيقة تاريخية، معرباً عن ثقته بأن تنفيذها سيمهد الطريق لتحقيق سلام واستقرار دائمين، ويخفف من حدة التوترات الإقليمية، فضلاً عن توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات والشراكات متعددة الأطراف في المنطقة.

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