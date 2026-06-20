وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن

وسيجري نقوي خلال زيارته مباحثات تتعلق بمسار التفاوض بين طهران وواشنطن، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.

وتأتي الزيارة في ظل استمرار المشاورات الإقليمية والدولية بشأن القضايا المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، والدور الذي تضطلع به بعض الدول، ومن بينها باكستان، في دعم المساعي الدبلوماسية الجارية.

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