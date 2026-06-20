Iranian Labour News Agency
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وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن

وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن
معرف الأخبار : 1801794
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وسيصل وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، في زيارة رسمية تهدف إلى متابعة تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. 

وسيجري نقوي خلال زيارته مباحثات تتعلق بمسار التفاوض بين طهران وواشنطن، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.

وتأتي الزيارة في ظل استمرار المشاورات الإقليمية والدولية بشأن القضايا المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، والدور الذي تضطلع به بعض الدول، ومن بينها باكستان، في دعم المساعي الدبلوماسية الجارية.

 

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