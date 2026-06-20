طهران.. الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة سيتم تدريجيا وفق تفاهمات دولية
أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه أن إيران ستستعيد نحو 25 مليار دولار من أصولها المجمدة بشكل كامل ولكن على مراحل، وذلك في إطار تفاهمات إيرانية–أمريكية وآليات يجري العمل على تحديدها بالتنسيق مع أطراف دولية.
وصرح قائم بناه بأنه سيتم الافراج عن الأصول المجمدة لإيران بالكامل وبشكل تدريجي وفق التفاهم الإيراني الأمريكي، مشيرا إلى أن زیارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي وفريق التفاوض إلى قطر كانت تهدف إلى حسم مسألة كيفية وآلية الافراج عن الأصول الإيرانية.
وأشار المساعد التنفيذي لرئيس الجمهورية إلى أن إجمالي الأصول الايرانية التي سيتم الافراج عنها يبلغ على الأرجح ٢٥ مليار دولار، مؤكدا أن زوال شبح الحرب عن البلاد سيؤدي إلى تقليل الضغوط الاقتصادية على الشعب.
وصرح قائم بناه: من المقرر توظيف الأصول الإيرانية المحررة في تطوير البنى التحتية، حيث إن تطوير مشاريع مثل الممرات والطرق والمطارات من شأنه أن يوفر سبل الرخاء والرفاهية للشعب.
کما أشار إلى أنه من الطبيعي، مع توفر الموارد الكافیة، أن يتم استخدام هذه الإمكانيات في عمليات البناء والتنمية لتشمل كافة أنحاء البلاد.