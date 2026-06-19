لجنة الأمن القومي الإيراني تدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان

وقال رضائي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن على الحكومة الإيرانية أن تبدأ منذ الآن بالتحرك في الملف اللبناني، داعياً إلى عدم السماح باستمرار استهداف سكان جنوب لبنان، ومشدداً على ضرورة حماية المدنيين ومنع تعرضهم لما وصفه بـ"المجازر".

وأشار رضائي إلى أن الحفاظ على حقوق إيران ودعم حلفائها في المنطقة ينبغي أن يشكلا أولوية في المرحلة المقبلة، في ضوء التطورات السياسية والميدانية الجارية.

واعتبر أن الرسالة الأخيرة الصادرة عن قائد الثورة الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي تمثل "فصل الخطاب" فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن سياسة تبادل الاتهامات.

وقال رضائي إن رسالة قائد الثورة أظهرت أن "إطلاق التسميات والاتهامات ليس حلاً"، مؤكداً أن السبيل الحقيقي يكمن في "الصمود والمقاومة من أجل صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة".

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 16 شخصاً.

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