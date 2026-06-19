"ادعاءات لا أساس لها".. إيران تنفي تقارير إغلاق مضيق هرمز
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نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، صحة الأنباء المتداولة بشأن إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، وأكّد أن التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص "لا أساس لها من الصحة".
وأفادت وزارة الخارجية بأن بقائي اعتبر الادعاءات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق مضيق هرمز لا أساس لها من الصحة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووفقاً لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب المؤرخة في 18 يونيو / حزيران 2026، اتخذت التدابير اللازمة لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن حركة الملاحة في هذا الممر مستمرة.