"ادعاءات لا أساس لها".. إيران تنفي تقارير إغلاق مضيق هرمز

وأفادت وزارة الخارجية بأن بقائي اعتبر الادعاءات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق مضيق هرمز لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووفقاً لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب المؤرخة في 18 يونيو / حزيران 2026، اتخذت التدابير اللازمة لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن حركة الملاحة في هذا الممر مستمرة.

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