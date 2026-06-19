إيران تنفي دعوة الطاقة الذرية إلى تفتيش منشآتها النووية

ونفی بقائي، وفي تصريح للصحفيين اليوم الجمعة، الشائعات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآت إيران النووية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب والمبرمة في 18 يونيو/ حزيران 2026 ، مذكّرًا بأنه وفقًا للبند 8 من هذه الوثيقة، سيتم التفاوض بشأن الملف النووي خلال فترة زمنية مدتها 60 يوما، على أن يكون ذلك مرهونا بتحقق مقدمات بدء المفاوضات وفقًا للبند 13.

كما ذكر بقائي أنه وفقا للبند 9 من مذكرة التفاهم المذكورة، سيتم الحفاظ على الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني طوال فترة الـ 60 يوما، وبناءً على ذلك، سيستمر التفتيش في منشآت مثل محطة بوشهر كما كان يجري حتى الآن، ولكن التفتيش في المنشآت التي توقف وصول الوكالة إليها بسبب الهجمات العسكرية الإجرامية الأمريكية والصهيونية، سيكون مرهونا بسير المفاوضات ونتيجتها.

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