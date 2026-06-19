عراقجي: تبعات انتهاك الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم ستقع على عاتق الولايات المتحدة

وأعرب عراقجي خلال الاتصال الهاتفي عن تقديره لجهود باكستان ومبادراتها ومساعيها الحميدة في مسار المفاوضات الدبلوماسية والتوصل إلى مذكرة تفاهم.

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى التزام الولايات المتحدة ومسؤوليتها عن إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مؤكداً أن أي انتهاك للالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم سيقع على عاتق الولايات المتحدة، محذراً من التداعيات والعواقب المترتبة على مثل هذا الإجراء.

من جانبه، رحب نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني، بالمسار الدبلوماسي الجاري، مؤكداً دعم بلاده لاستمرار المفاوضات والجهود الرامية إلى تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة، معرباً عن أمله في نجاح المراحل المقبلة من هذا المسار.

وفي ختام الاتصال، استعرض الجانبان عدداً من القضايا الثنائية، مؤكدين استمرار المشاورات والتنسيق بين البلدين.

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