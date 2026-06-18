Iranian Labour News Agency
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الرئیس بزشکیان: مذکرة تفاهم اسلام اباد، وثیقة تاریخیة ورسالة من "ایران القویة"

الرئیس بزشکیان: مذکرة تفاهم اسلام اباد، وثیقة تاریخیة ورسالة من "ایران القویة"
معرف الأخبار : 1801243
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قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس حول مذكرة تفاهم اسلام اباد انها وثيقة تاريخية ورسالة من ايران القوية.

ونشر الرئيس بزشكيان اليوم الخميس وثيقة التفاهم الموقعة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الامريكية في حسابه في الفضاء الافتراضي وارفقها بمنشور قال فيه: ان هذه هي وثيقة تاريخية ورسالة من ايران القوية: السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة ومتمسكة دوما بالسلام العالمي مع حفظ العزة والاستقلال والتقدم والتعاون الاقليمي.

 

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