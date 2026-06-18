وزیرا خارجیة ایران والکویت یستعرضان هاتفیا تفاهم اسلام اباد

واشار عراقجي الى اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بسياسة حسن الجوار معربا عن امله بان يؤدي هذا الاتفاق الى احياء السلام والاستقرار بالمنطقة وشدد على ضرورة اجراء الحوار مع الدول المطلة على الخليج الفارسي بهدف النهوض بالتعامل وتبديد الغموض السائد.

وتبادل الطرفان في الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول عدد من الموضوعات المهمة في العلاقات الثنائية واتفقا على مواصلة المشاورات الدبلوماسية لمتابعة القضايا المطروحة.​