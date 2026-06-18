فرنسا تعلن دعمها التام للمسار الدبلوماسي ومذكرة تفاهم اسلام اباد

واشار الوزير عباس عراقجي في الاتصال الهاتفي الى فحوى مذكرة تفاهم اسلام الابد مؤكدا مسؤولية الولايات المتحدة في الاضطلاع بدور مؤثر لانهاء الحرب ووقف الاشتباكات في جميع الجبهات بما فيها لبنان.

واشار الى الفرص السانحة في ضوء مذكرة تفاهم اسلام اباد لتوسيع العلاقات بين ايران وفرنسا لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية مشددا على ضرورة دعم الاسرة الدولية والمنظمات الدولية بما فيها مجلس الامن الدولي الحاسم والشامل لتطبيق هذا التفاهم ودعم المسارات السلمية الناتجة عنه.

اما وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو فقد اكد دعم باريس التام للمسار الدبلوماسي ومذكرة التفاهم مبديا اهمية الافادة من هذه الفرصة لتعزيز السلام والاستقرار والامن المستدام بالمنطقة.

كما شدد الطرفان على اهمية الحركة والملاحة البحرية الآمنة والمتطابقة مع القانون الدولي في مضيق هرمز واكدا ضرورة حفظ امن واستقرار هذا الممر المائي بالنسبة للسلام والتجارة الدولية.

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