بزشكيان: الجهود الباكستانية ستبقى مغروسة في ذاكرة الاير انيين

جاء ذلك في مكالمة هاتفية جرت اليوم الخميس بين رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، لدراسة آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاق الاخير والمسارات المتاحة وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

واثنى الرئيس بزشكيان في هذا الحوار الهاتفي على الجهود المخلصة والمسؤولة للحكومة الباكستانية في خفض التصعيد والمضي قدما بالمبادرات الدبلوماسية معربا عن شكره وتقديره للدور والتعاون البنائين لرئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي في مجال الوساطة وتسهيل الحوار بهدف التوصل الى الاتفاق الاولي لانهاء الحرب.

واكد الرئيس بزشكيان ان هذا التوجه القائم على حسن النية والاخوة الاسلامية وتحمل المسؤولية الاقليمية من قبل المسؤولين الباكستانيين يمثل مظهرا قيما للتعاضد والتعاون بين الشعبين مضيفا ان الجهود الصادقة والجادة لباكستان حكومة وشعبا في هذه الحقبة الحساسة، ستظل محفورة في الذاكرة التاريخية للشعب الايراني وان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستظل تقدر هذه المواكبة المباركة.

واعرب عن تمنياته ان يسهم الاتفاق الحاصل في التمهيد لترسيخ السلام وخفض التصعيد وبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقليمي في سياق توفير مصالح شعوب المنطقة.

اما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقد اعرب في الاتصال الهاتفي عن ارتياحه للتوصل الى الاتفاق الاخير الذي وقعه المسؤولون المعنيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية وامريكا وباكستان، معتبرا الاتفاق بانه خطوة هامة على طريق توطيد الاستقرار والامن الاقليميين.

واثنى شريف على صبر المسؤولين والشعب الايرانيين وتوجههم القائم على العقلانية والتدبر خلال فترة المحادثات قائلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان ليستا مجرد بلدين جارين بل شعبين صديقين وشقيقين وتربطهما أواصر تاريخية وثقافية ودينية متينة.

واضاف ان الحكومة الباكستانية سعت جاهدة بصدق وحسن نية والشعور بالمسؤولية في الوساطة لتقريب وجهات النظر وسيتم في المراحل التالية للمفاوضات والحوار متابعة هذا التوجه بجد.

واكد رئيس وزراء باكستان ان استمرار تطبيق هذا الاتفاق يمكن ان يجلب معه مكاسب قيمة للسلام والاستقرار والتنمية واعمار المنطقة ويمهد للمزيد من توسيع التعاون الاقتصادي والاقليمي.

واشار شريف الى الطاقات الواسعة للتعاون بين طهران واسلام اباد مؤكدا حرص بلاده على توسيع وتمتين العلاقات الثنائية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجالات العلم والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والتجارة والاقتصاد وسائر المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واكد الطرفان في المكالمة الهاتفية على استمرار المشاورات وتعزيز التعاون الثنائي والافادة من جميع الطاقات المتاحة لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان.

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