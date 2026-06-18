بزشكيان يشكر دولة قطر لدورها في خفض التصعيد والمضي قدما بالدبلوماسية

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس بين الرئيس بزشكيان وامير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اذ شكر الرئيس بزشكيان، الدور البناء والجهود المسؤولية لدولة قطر في خفض التصعيد وتوفير الارضيات اللازمة للتوصل الى اتفاق انهاء الحرب.

واشار الى اهمية التعاون والتقارب بين بلدان المنطقة لتجاوز التحديات القائمة قائلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت دائما على توسيع العلاقات الاخوية مع الدول الاسلامية وتعزيز الاواصر السياسية والاقتصادية والثقافية بين الشعوب الاسلامية وترى ان التعاون والدعم المتبادل بين الدول الاسلامية يمكن ان يمهد لارساء الاستقرار والامن والتقدم المستدام في المنطقة.

واعرب الرئيس بزشكيان عن تقديره لدور البلدان الصديقة والشقيقة في طريق التوصل الى الاتفاق قائلا انه كان صعبا التمهيد للتوصل الى هذا الاتفاق من دون الجهود الخيرة لبلدان من مثل قطر وباكستان وباقي الدول الاسلامية. وبلا ريب، فان استمرار هذا التوجه القائم على الحوار والتعاون يمكن ان يؤدي الى ارساء السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.

واعرب عن تمنياته بالمزيد من توطيد العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وقطر وسائر دول المنطقة في ظل الاجواء الجديدة، وان نشهد تعزيز الوحدة والانسجام والتضامن بين البلدان الاسلامية.

اما امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، فقد اعرب في المكالمة الهاتفية عن ارتياحه للتوصل الى اتفاق يضع نهاية للحرب معتبرا ان من الاهمية بمكان دور الدبلوماسية والحوار في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الاقليمي.

واكد ان دولة قطر ومنذ بدء رئاسة الرئيس بزشكيان بذلت جهودا مضنية لتوسيع العلاقات مع ايران وكذلك المساعدة على خفض التصعيد والتقريب بين وجهات النظر.

ووصف امير قطر العلاقات بين البلدين بالعلاقات الوثيقة والاستراتيجية والقائمة على المصالح والمصير المشتركين مضيفا ان الظروف الحالية اتاحة فرصة قيمة للنهوض بالتعاون وتوسيع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين آملا بان تتقيد جميع الاطراف بالتزاماتها.

واشار الشيخ تميم الى وجود بعض التيارات والعوامل المعارضة للاستقرار والهدوء في المنطقة قائلا ان الشعب الايراني وقف دائما الى جانب قيادة البلاد ومسؤوليها، ويدعو لمستقبل زاهر ومبني على التنمية.

واكد ان قطر لن تتوانى عن بذل اي جهد لدعم المسارات البناءة وترسيخ الاستقرار الاقليمي والمساعدة على تحقق اتفاق مستدام يوفر الخير والمنفعة لجميع الاطراف.​