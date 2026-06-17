وزیرا خارجیة إیران وإیطالیا یبحثان بشان مذکرة تفاهم إسلام آباد بین ایران وامیرکا
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أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الأربعاء لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الخارجية مساء الأربعاء، أكد وزيرا خارجية إيران وإيطاليا، خلال هذا الاتصال، على أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، وشددا على اغتنام الفرصة التي أتاحتها مذكرة التفاهم هذه لترسيخ السلام وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.
كما اتفق الطرفان على متابعة بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية.