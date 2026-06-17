وزیرا خارجیة إیران وإیطالیا یبحثان بشان مذکرة تفاهم إسلام آباد بین ایران وامیرکا

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الخارجية مساء الأربعاء، أكد وزيرا خارجية إيران وإيطاليا، خلال هذا الاتصال، على أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، وشددا على اغتنام الفرصة التي أتاحتها مذكرة التفاهم هذه لترسيخ السلام وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.

كما اتفق الطرفان على متابعة بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

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