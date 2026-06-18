متحدث الخارجیة:‌ بدء رفع العقوبات النفطیة المفروضة على إیران اعتباراً من الیوم

وقال بقائي في حوار تلفزيوني مساء الاربعاء في هذا الصدد: "أعتقد أن النص قد وُقِّع رسمياً من قِبَل رئيسي البلدين. كان من المقرر توقيعه صباح الخميس 19 يونيو/حزيران، وأعتقد أنه قد تم توقيعه".

*لا تزال عملية اتخاذ القرار بشأن بدء المرحلة التالية من المفاوضات جارية

وأشار بقائي إلى أن الخطة كانت تقضي بعقد اجتماع في سويسرا لتوقيع النص رسمياً، وتابع قائلاً: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، راجعنا الأمر وخلصنا إلى أنه من الأفضل أن يوقع رئيسا البلدين النص إلكترونياً، دون الحاجة إلى الحضور في مكان محدد. ولدينا أسباب عديدة لذلك".

وتابع: "أحد الأسباب هو أنه عندما يوقع كبار المسؤولين في البلدين على النص، فإن انتهاكه عادةً ما تكون له عواقب وخيمة، ونظرًا لتجربتنا، فقد فضلنا هذا الإجراء. كما أدركنا أن إقامة حفل ليس له مكان كبير في خطتنا".

وردًا على سؤال حول وضع رحلة سويسرا يوم الجمعة، أوضح بقائي: "على أي حال، يجب أن تبدأ المرحلة التالية من المفاوضات. الاجتماع في سويسرا لا يزال مدرجًا على جدول الأعمال. علينا أن نرى ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى نتيجة عبر الوسطاء في الساعات القادمة".

وفيما يتعلق بسبب التأخير بين وقت الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم ووقت نشر نصها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذه المذكرة الآن اصبحت نهائية رسميًا، لأن كلا الطرفين وقعا عليها. ومع ذلك، في أي عملية دبلوماسية، هناك إجراءات تحاول الأطراف المعنية الالتزام بها. كما أن رأي الوسطاء مهم أيضًا من أجل الوصول بهذه العملية إلى النتيجة المرجوة".

وتابع: "بالنسبة للأطراف المتفاوضة، كان هناك تفاهم بين الطرفين على عدم نشر النص قبل إقراره نهائيًا. بالطبع، شرحنا أجزاء النص ومحتواه مرارًا وتكرارًا، وأعتقد أننا إذا راجعناه الآن، فسنجد أننا لم نغفل أي تفصيل خلال هذه الفترة. ربما لم نتطرق إلى بعض التفاصيل، لكننا أوضحنا جميع هذه القضايا بشكل عام.

*الاتفاق على إنهاء الحرب لا يعني نسيان التجارب المريرة للماضي/ ايران لن تتخلى عن حلفائها

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت أنها لن تتخلى عن حلفائها تحت أي ظرف. بالنسبة لنا، وقف إطلاق النار في لبنان لا يقل أهمية عن وقف إطلاق النار في إيران، بل إن إنهاء الحرب في لبنان لا يقل أهمية عن إنهاء الحرب في إيران. وقد أكدنا هذا مرارًا. في هذه الفقرة، وهي الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم، ذُكر اسم لبنان ثلاث مرات، وتم التأكيد على إنهاء الحرب في لبنان واحترام سلامة أراضي لبنان وسيادته الوطنية، وهذا دليل واضح.

ورداً على سؤال مفاده أن "الجملة الأخيرة تشير أيضاً إلى أنه سيتم التأكيد على هذه المسألة مجدداً في نص الاتفاقية النهائية التي سيتم صياغتها خلال 60 يوماً. هل تشعرون بالارتياح لتوقيع مذكرة التفاهم هذه؟"، قال بقائي: إن توقيعنا على اتفاقية لإنهاء الحرب في هذه المرحلة لا يعني أننا ننسى الماضي أو نتخلى عن الدروس التي تعلمناها بثمن باهظ. يجب أن تبقى التجارب السابقة نصب أعيننا دائماً. ويبدو الآن أن عملنا أصعب من ذي قبل، لأن تنفيذ الاتفاقيات الدولية أصعب بكثير من صياغتها.

*تاريخ التدخلات الأمريكية في إيران يُضاعف من أهمية بند عدم التدخل، والتزامات مذكرة التفاهم متبادلة

وفيما يتعلق بجزء مذكرة التفاهم الذي ينص على التزام البلدين بعدم التدخل في شؤون بعضهما البعض، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: "إن الوثيقة تُصاغ على أساس الالتزامات المتبادلة. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة مسؤولة وتتصرف وفقًا لمبادئ القانون الدولي. وفي الوقت نفسه، نعلم أننا اتُهمنا في كثير من الحالات بالتدخل في شؤونها الداخلية، حتى في مسائل تتعلق بانتخاباتها؛ وكلها اتهامات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن تاريخ تدخلاتها في دول مختلفة، بما فيها إيران، طويل. يعود تاريخ التدخل الأمريكي في إيران إلى خمسينيات القرن الماضي، ولذلك، فإن هذا الالتزام مهم في هذا الصدد. قد يقول قائل إن اتفاق الجزائر أو إعلان الجزائر، على سبيل المثال، تضمن نقاشًا حول عدم التدخل، ولكن دعونا نتذكر أننا الآن، وبعد 47 عامًا من الثورة، نعيش وضعًا لطالما عملت فيه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ ليس بالقول فحسب، بل بالفعل أيضًا، فقد قامت بتسليح جماعات إرهابية مختلفة، وقامت بتسليح أعدائنا وتحريضهم.

وتابع بقائي: فيما يتعلق بالأطراف التي أظهرت عدم التزامها بتعهداتها، فقد تمكن الجهاز الدبلوماسي، في هذه المرحلة، بدعم من الشعب والمدافعين عن الوطن، وثقةً بالله، من التوصل إلى نص نعتقد أنه سيخدم مصالح البلاد ومنافعها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: من الآن فصاعدًا، يجب أن نكون حذرين في تصرفاتنا بحيث نجبر الطرف الآخر على الالتزام بتعهداته. ستكون هذه العملية بالغة الأهمية والحساسية.

وفي إشارة إلى عملية المفاوضات التي ستستمر 60 يومًا بعد توقيع مذكرة التفاهم، قال بقائي: "لقد بدأ عملنا للتو، إذ يجب علينا الاهتمام بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولأننا، خلال فترة الستين يومًا التي تبدأ فور توقيع هذا النص، يجب أن نعمل على تفاصيل تنفيذ أجزاء من هذه الوثيقة، وعلى قضيتين بالغتي الأهمية: رفع العقوبات والقضية النووية. وقد تم التأكيد أيضًا على أننا نتحدث حصريًا عن هاتين القضيتين، وهما رفع العقوبات والقضية النووية.

*كل يوم تُرفع فيه العقوبات مبكرًا يصب في مصلحة إيران

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد راودتهم أوهام ساذجة بانهيار إيران والإطاحة بالنظام. لقد أُجبروا على التخلي عن كل ذلك بفضل صمود الشعب الإيراني، والآن يوضحون في هذا النص احترامهم لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها. بالطبع، لطالما كنا نعتمد على أنفسنا ونعرف كيف نحافظ على سلامة أراضينا وسيادتنا الوطنية. إن حقيقة أن النص ينص على احترام الولايات المتحدة له ما هي إلا تعبير عن الالتزام الذي يقع على عاتق جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، تجاه الدول الأخرى، كقاعدة عامة، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح بشأن مفاوضات الستين يومًا وموضوعها: لقد أكدنا منذ البداية أننا لن نتحدث عن القضية النووية في هذه المرحلة. كان القرار الحكيم للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو عدم الخوض في قضية نوقشت مرتين وأدت إلى تقويض طاولة المفاوضات من قبل الطرف الآخر وتعرض بلدنا للهجوم. كان تركيزنا منصبًا على إنهاء الحرب، وقد تحقق ذلك.

وتابع بقائي: منذ لحظة توقيع هذه المعاهدة، والتي ستبدأ من الآن، سنناقش مسألتين لمدة ستين يومًا. قيل إنه كلما أسرعنا في التوصل إلى نتيجة خلال ستين يومًا، كان ذلك أفضل لنا. إذا تمكنا من التوصل إلى نتيجة في غضون ثلاثين يومًا، فسيكون ذلك بالتأكيد أفضل لنا؛ لأن كل يوم نتمكن فيه من رفع العقوبات الظالمة سيكون في صالحنا. ولكن منطقياً، وبالنظر إلى حساسية هاتين القضيتين والتعقيدات القائمة، أعتقد أن الرقم 60 رقم معقول ومنطقي. وإذا لزم الأمر، سيتم تمديده باتفاق الطرفين، ولكن بما أن مفاوضاتنا كانت دائماً موجهة نحو تحقيق النتائج، فإننا نسعى جاهدين للتوصل إلى حل بشأن هاتين القضيتين أيضاً في أقصر وقت ممكن. سيتم حل مسألة رفع العقوبات والقضايا النووية؛ ونسعى جاهدين لتحقيق ذلك ضمن هذا الإطار الزمني.

*دخول وخروج السفن الإيرانية جرى دون أي مشاكل في الأيام الأخيرة/ انسحاب القوات العسكرية الأجنبية من المنطقة هدف استراتيجي لإيران

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشأن أسباب رفع الحصار البحري عقب اعلان مذكرة التفاهم مباشرة: "بموجب هذا البند، كان من المفترض أن ترفع الولايات المتحدة ما فرضته تحت مسمى الحصار البحري على إيران في غضون 30 يومًا، وفي المقابل، سنفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز. وبعد التطورات المتعلقة بالهجوم الصهيوني على الضاحية وخطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للرد، والتي كانت تهديدًا جديًا وذا مصداقية عالية، عُقدت مفاوضات عاجلة، وتقرر أن تفي الولايات المتحدة فورًا بالتزامها برفع الحصار البحري، وقد تم ذلك".

وأضاف: "اننا لا نكتفي بأقوال ووعود الطرف الآخر. وقد أظهرت المراقبة التي أجريناها أن سفننا دخلت الموانئ خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية دون أي مشاكل، كما غادرت السفن المحملة بالبضائع الموانئ. لذلك، فقد بدأ تنفيذ هذا الالتزام. سيبدأ التزامنا فور توقيع هذه الوثيقة، فيما يتعلق بمضيق هرمز".

ورداً على سؤال: "هل سنشهد فتح مضيق هرمز في 18 يونيو/حزيران ومرور السفن بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟"، قال بقائي: نعم. يجب أن يتم ذلك لمدة 30 يوماً للوصول إلى حجم حركة الملاحة البحرية الذي كان قائماً قبل 28 شباط/فبراير. هذا الوقت ضروري؛ سواءً لإجراء الترتيبات اللازمة أو لإزالة العقبات والمشاكل التي سنتناولها في الفقرة 5، إن وُجدت.

وأضاف: نقطة أخرى مهمة هي مسألة انسحاب القوات العسكرية من المنطقة. هذا هدف استراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعتقد أن وجود القوات العسكرية الأجنبية في منطقتنا لم يجلب للمنطقة سوى انعدام الأمن والحرب والفتنة والانقسام. وقد شهدت دول المنطقة هذه المسألة أيضاً. فقد رأت دول المنطقة أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة يجعلها عرضةً للإجراءات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية: "على الرغم من تحذيراتنا المتكررة لدول المنطقة والدول المجاورة من السماح للولايات المتحدة والكيان الصهيوني باستغلال قواعدها ومنشآتها وأراضيها لمهاجمة دولة مسلمة، إلا أن هذا ما حدث للأسف، حيث قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس، باستهداف القواعد والمنشآت التي استُخدمت لمهاجمة إيران.

وأضاف: "هذا جزء من حق إيران الأصيل في الدفاع عن النفس. ولكن بصفتنا دولة لطالما آمنت بمبدأ حسن الجوار مع دول المنطقة، وتعتبر نفسها صديقة لها، فإننا نواجه دولاً مسلمة، من أبناء ديننا وثقافتنا، وهذا حادث مؤسف للغاية. نأمل أن تكون دول المنطقة قد استوعبت دروس هذه الأحداث، وأن تعمل على إنشاء آلية أمنية جماعية قائمة على الثقة المتبادلة بين دول المنطقة."

*ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز بمشاركة إيران وسلطنة عُمان / تشمل بنود الاتفاق تقديم خدمات السلامة والأمان في مضيق هرمز وتحصيل الرسوم ازاء ذلك

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز: "تعكس هذه الاتفاقية النهج المسؤول الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الملاحة وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. فنحن وسلطنة عُمان دولتان ساحليتان على مضيق هرمز، ومياهه جزء من المياه الإقليمية لكلا البلدين، وقد كنا حُماةً له لعقود".

وتابع: "إن الأحداث التي بدأت في مارس/آذار، من إساءة استخدام أراضي دول إقليمية لمهاجمة إيران، وإساءة استخدام مضيق هرمز لتهديد الأمن القومي والمصالح الوطنية الإيرانية، دفعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ تدابير وفقًا للقانون الدولي. لا نرغب في تكرار الأحداث المؤسفة التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية، ولا يرغب العالم بذلك أيضًا، ولذلك، حرصًا على حماية أمننا القومي ومصالحنا الوطنية، ومصالح سلطنة عُمان كدولة ساحلية أخرى، ومصلحة المجتمع الدولي، قررنا اتخاذ تدابير لضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز. سيتم تنفيذ هذا العمل بالتعاون بين إيران وسلطنة عُمان. وسنناقش هذا الأمر أيضًا مع دول أخرى في المنطقة، لأن الهدف النهائي هو ضمان مرور آمن وسليم للملاحة في مضيق هرمز. وكقاعدة عامة، سنقدم خدمات لتحقيق ذلك، وفي المقابل، وكقاعدة عامة، يجب أن نتقاضى أجرًا مقابل هذه الخدمات."

وأضاف بقائي: "الأهم هو أن هذه الآلية وهذه الترتيبات قيد التطوير. بدأنا مشاورات مكثفة مع سلطنة عُمان منذ فترة طويلة، وتحدثنا أيضاً مع دول عديدة، وسنواصل هذه المشاورات. وقد وُضعت هذه الآليات بشكل رئيسي مع عُمان، نظراً لحداثة هذه القضية، سنجري محادثات مع دول أخرى أيضاً. بإذن الله، سنشهد حركة مرور آمنة مع الحفاظ على سيادة جمهورية إيران الإسلامية كدولة ساحلية على المضيق.

*سنستخدم جميع الآليات الدولية لملاحقة الانتهاكات المرتكبة بحق إيران

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل باننا سنستخدم جميع الآليات الدولية لملاحقة الانتهاكات المرتكبة بحق إيران.

وأكد بقائي أن إيران لن تدخر أي جهد في توثيق ومتابعة الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الشعب الإيراني، وقال: "لن نفوّت أي فرصة لتوثيق هذه الانتهاكات وملاحقتها وشرح أبعادها للرأي العام الدولي".

وأضاف أن إيران ستلجأ إلى جميع المؤسسات والآليات والفرص القانونية والدبلوماسية المتاحة على المستوى الدولي للدفاع عن حقوقها.

واوضح أن هذه القضايا تقع خارج إطار مذكرة التفاهم الموقعة.

*إذا تلكأت واشنطن في تنفيذ التزاماتها فسنرد بالمثل

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن طهران لن تنفذ التزاماتها من جانب واحد، وقال: "إذا حاول الأمريكيون المماطلة أو التلكؤ في تنفيذ تعهداتهم، فإننا سنتعامل بالمثل".

وأضاف أن إيران لن تقبل بأن تنفذ ما عليها من التزامات بينما يتنصل الطرف الآخر من واجباته.

*سنراقب تنفيذ الالتزامات الأمريكية من دون أي تساهل

وأكد أن إيران ستتابع بدقة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته، ولن تبدي أي مرونة أو تساهل في هذا الشأن، وأضاف: "لن ننفذ التزاماتنا إلا عندما نتأكد من تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته كاملة".

*نقل المواد النووية المخصبة إلى خارج إيران خط أحمر

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن موقف إيران كان واضحاً منذ البداية، ويتمثل في رفض نقل المواد النووية المخصبة إلى خارج البلاد.

وأوضح أن خيار تخفيف نسبة التخصيب أو ما يعرف بـ"ترقيق" المواد المخصبة ليس طرحاً جديداً، بل جرى طرحه مجدداً بهدف استبعاد خيارات أخرى.

وأضاف أن الخيار غير المقبول بالنسبة لطهران يبقى نقل المخزون من المواد النووية المخصبة إلى خارج الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض بشكل قاطع من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية.

*مذكرة التفاهم وُقِّعت باللغتين الفارسية والإنجليزية لضمان الشفافية والدقة

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا وُقِّعت بنسختين رسميتين، إحداهما باللغة الفارسية والأخرى باللغة الإنجليزية.

وقال: "كان هذا الموضوع مهماً بالنسبة لنا، وقد أصررنا على أن يكون نص الاتفاق متوافراً باللغتين الفارسية والإنجليزية".

وأضاف أن اعتماد النص باللغتين يعكس أعلى درجات الشفافية في عملية إطلاع الرأي العام على مضمون الاتفاق.

وأوضح بقائي أن الاكتفاء بنص باللغة الإنجليزية كان من الممكن ان يفتح المجال أمام ترجمات متفاوتة أو تفسيرات غير دقيقة للنص الأصلي.

وتابع: "النص الفارسي مطابق بالكامل للنص الإنجليزي، ومن وجهة نظرنا يتمتع بالقوة القانونية والاعتبار الرسمي ذاته".

وأشار إلى أن وجود نسختين رسميتين ومتطابقتين يحدّ من أي خلافات أو تأويلات محتملة بشأن بنود مذكرة التفاهم في المستقبل.

*بدء رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران اعتباراً من اليوم

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني يجب أن تُرفع بصورة عملية وكاملة، لا أن يقتصر الأمر على إجراءات شكلية أو تعهدات مكتوبة، وقال: "المطلوب ليس رفع العقوبات على الورق فقط، بل رفعها بكل مستلزماتها وتبعاتها العملية".

وأوضح أن ذلك يعني تمكين إيران من تصدير نفطها بحرية، وضمان عدم تعرض عمليات النقل البحري أو خدمات التأمين لأي قيود أو عراقيل، إضافة إلى تمكينها من الحصول على العائدات المالية الناجمة عن مبيعات النفط.

وأضاف بقائي أن عملية رفع العقوبات النفطية عن إيران ستبدأ اعتباراً من اليوم، على أن تستمر بالتوازي مع مسار المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وأشار إلى أن المعيار الحقيقي لرفع العقوبات يتمثل في قدرة إيران الفعلية على بيع نفطها وتحصيل إيراداتها والاستفادة منها بصورة طبيعية، وليس مجرد الإعلان الرسمي عن إلغاء العقوبات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن جلسة المفاوضات المقررة يوم الجمعة لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وأوضح بقائي: "حتى قبل ساعات قليلة كانت جلسة الجمعة مؤكدة، لكن بعد قرار توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيسي البلدين ، تقرر التمهّل وإعادة النظر في عقد هذا الاجتماع حالياً".

*التفاوض تزامن مع ملفات أخرى تشمل الأصول المجمّدة ورفع العقوبات النفطية وإعادة الإعمار

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن المفاوضات لم تقتصر على نص مذكرة التفاهم، بل جرت بالتوازي مع بحث ملفات أخرى بشكل مستقل.

وأوضح أن هذه الملفات شملت الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، وقضية إعادة إعمار ما تضرر، إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة على قطاع النفط.

*مفاوضات تفصيلية حول الأصول المجمّدة

وأضاف بقائي أن محادثات موسعة ودقيقة أُجريت خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية بشأن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

وقال: "يجب أن نتمكن من استخدام أموالنا المجمّدة متى ما أردنا، سواء في عمليات الشراء أو في أي استخدام آخر".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة التزمت برفع جميع العوائق المرتبطة بهذه الأموال، مضيفاً أن التجارب السابقة مع واشنطن في هذا الملف كانت "مريرة"، ما دفع إيران إلى ادراج ضمانات أكثر صرامة في هذه الجولة من التفاوض.

وأكد أن تلك التجارب السابقة جرى أخذها بعين الاعتبار لضمان التزام الطرف الأمريكي هذه المرة بتعهداته.

*أي تصعيد إسرائيلي في لبنان يُعد خرقاً للالتزامات الأمريكية

وفي سياق متصل، قال بقائي إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان سيُعتبر خرقاً لالتزامات الطرف المقابل في إطار مذكرة التفاهم.

وأضاف أن إيران لا تفصل بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" في الإطار السياسي العام، رغم وجود اختلافات في الأساليب بينهما.

وتابع: "إسرائيل لا تريد منح أي فرصة لأي مسار دبلوماسي، لكن المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة لإلزامها باحترام التزاماتها تجاه إيران ضمن هذا الاتفاق".

*ضمانات التنفيذ

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن ضمان تنفيذ مذكرة التفاهم يتمثل في "قوة إيران والأدوات التي يمتلكها الشعب الإيراني"، إضافة إلى مبدأ "التناظر في الإجراءات" بين الطرفين.

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