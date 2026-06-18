بزشکیان یوقع مذکرة تفاهم إسلام آباد بین ایران وامیرکا

ووقّع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب نص مذكرة التفاهم إلكترونيًا وبصورة غير حضورية.

ونظرًا لدور باكستان كوسيط في العملية الدبلوماسية التي أفضت إلى تفاهم إسلام آباد، سيوقع رئيس الوزراء شهباز شريف أيضًا نص مذكرة التفاهم.

وأعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، هذا الخبر في برنامج تلفزيوني فجر الخميس 18 يونيو/حزيران قائلا: "تم توقيع نص مذكرة التفاهم باللغتين الفارسية والإنجليزية".

وأضاف، في إشارة إلى تغيير طريقة توقيع الاتفاقية من اجتماع مباشر في سويسرا إلى توقيع افتراضي: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبعد مشاورات، خلصنا إلى أنه من الأفضل أن يوقع رئيسا البلدين نص مذكرة التفاهم دون الحاجة إلى حضورهما شخصيا".

ووفقًا لبقائي، فإن أحد أسباب هذا القرار هو التكلفة السياسية المتزايدة لانتهاك الاتفاق في حال توقيعه من قبل رئيسي البلدين مباشرةً.

وفيما يتعلق ببرنامج الاجتماع المقبل في سويسرا، قال بقائي أيضًا: "ستبدأ المرحلة التالية من المفاوضات بعد توقيع مذكرة التفاهم، ولا يزال عقد الاجتماع السويسري مطروحًا على جدول الأعمال، ولكن سيتم الإعلان عن القرار النهائي بعد التشاور مع الوسطاء".

في غضون ذلك، نقلت شبكة CNN عن مصدر أمريكي قوله: "ستبدأ المرحلة التالية من المفاوضات بعد توقيع مذكرة التفاهم، ولا يزال عقد الاجتماع السويسري مطروحًا على جدول الأعمال، ولكن سيتم الإعلان عن القرار النهائي بعد التشاور مع الوسطاء".

وأفاد مسؤول بأن دونالد ترامب وقّع أيضاً نسخة مكتوبة من الاتفاقية خلال اجتماعه في قصر فرساي.

ووفقاً لمسؤولين من كلا الجانبين، سيستمر تنفيذ الاتفاق وبدء المرحلة التالية من المحادثات خلال الأيام القادمة تحت إشراف الوسطاء.

endNewsMessage1