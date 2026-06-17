إيران كشفت عن تفاصيل في مذكرة التفاهم مع أميركا: يجب وقف الحرب في لبنان لبدء مرحلة التفاوض

وأكدت أن "​لبنان ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات، وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان"، وأن "مذكرة التفاهم تتضمن التزام أميركا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها".

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أنه "تم التأكيد في مذكرة التفاهم على احترام سيادة لبنان ووجود الجيش الإسرائيلي يتعارض مع ذلك"، مشددة على أنه "يجب وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، لبدء مرحلة التفاوض".

وأضافت: "نحن وأميركا تعهدنا بإجراء مفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما ستبدأ الجمعة"، و"على أميركا رفع الحصار البحري وعدم مضايقة سفننا خلال 30 يوما وهو أمر بدأت بتنفيذه".

ولفتت الوزارة إلى أن "خلال مدة معينة سنعيد حركة المرور في مضيق هرمز​ إلى طبيعتها، وسنزيل بعض العوائق من هناك".

وأكدت أن "إيران وعمان ستتعاونان في إدارة هرمز وتقديم خدمات للسفن، وعند الحاجة سنتشاور مع دول المنطقة".

وقالت: "الجانب الأميركي تعهد بإزالة العوائق المتعلقة بأصولنا المجمدة وتم بحث بعض تفاصيل الموضوع".

وذكرت خارجية إيران، أن "مذكرة التفاهم تنص على أنه بعد التوقيع سنتفاوض مع واشنطن على موضوع العقوبات والنووي".

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