عراقجي لنظيره الروسي: یجب توقف كامل الاعتداءات الصهيونية على لبنان

وتباحث وزير الخارجية الروسي خلال هذا الاتصال الهاتفي بشأن مذكرة تفاهم إسلام آباد، وعدد من القضايا الإقليمية والثنائية.

ورحب لافروف بوضع اللمسات الأخيرة على نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة؛ مؤكدا دعم بلاده الكامل لتنفيذ بنودها.

الى ذلك، استعرض وزير الخارجية الإيراني تفاصيل مذكرة التفاهم، مؤكداً على مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حسن تنفيذ بنودها، کما شدد على ضرورة الوقف الكامل للاعتداءات الصهيونية على لبنان.

واشار الجانبان الايراني والروسي الى ضرورة دعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمذکرة التفاهم هذه، وشددا على أهمية استمرار التعاون الدبلوماسي بين دول المنطقة بهدف ترسيخ السلام والاستقرار.

كما اتفق عراقجي ولافروف، خلال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا في العلاقات الثنائية، على متابعة الملفات المطروحة والعمل على معالجتها.

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