وزير الخارجية الصيني يثمن النهج المسؤول والدبلوماسي الذي تنتهجه الجمهورية الاسلامية الايرانية

واستعرض عراقجي خلال هذا الاتصال الهاتفي تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد؛ معربا عن أمله في أن يتمكن إيران والصين من الإفادة من الفرص التي تتيحها هذه المذكرة لتطوير علاقاتهما، ولا سيما في مجالي الطاقة والاقتصاد.

ولفت وزير الخارجية إلى المستوى الرفيع من الثقة المتبادلة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين، والأهمية الستراتيجية للعلاقات بين البلدين؛ معربا عن تقديره وشكره للدعم الذي قدمته بكين لمسار المفاوضات، وكذلك لمساندتها مذكرة التفاهم المذكورة.

وأكد في إشارة إلى التجارب السابقة التي أسهمت في ترسيخ حالة من انعدام الثقة العميق لدى إيران تجاه أمريكا، أن مسؤولية التنفيذ الكامل والسليم لبنود هذه المذكرة، ولا سيما ما يتعلق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الصيني بمذكرة التفاهم؛ مثمنا صمود الحكومة والشعب الإيرانيين في مواجهة الضغوط والسياسات القسریة، كما أثنى على النهج المسؤول والدبلوماسي الذي تنتهجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معالجة القضايا ودفع مسار الحوار.

وأكد "يي" ضرورة التنفيذ الدقيق والكامل لبنود المذكرة؛ معلنا استعداد الصين للتعاون من أجل تسهيل تنفيذها، وتعزيز التفاعلات الإقليمية، والمساعدة في إزالة أوجه الغموض ومعالجة التحديات القائمة بين دول المنطقة.

وشدد وزيرا خارجية إيران والصين على ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه المذكرة؛ مؤكدين المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بوصفه الهيئة الرئيسية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، في دعم التنفيذ الفاعل والالتزام ببنود هذه المذكرة.

كما استعرض الجانبان كذلك عددا من القضايا الثنائية؛ معربين عن أملهما في أن تفتح هذه المذكرة صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والصين.

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