الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان المفاوضات مع أمريكا

وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات المتعلقة بالسياسة والعلاقات الخارجية، مع التركيز على التطورات التي أعقبت الحربين المفروضتين الثانية والثالثة، إضافة إلى أنشطة وجهود وزارة الخارجية.

وقدّم وزير الخارجية في هذا الاجتماع تقريرًا شاملًا حول تطورات الساحة السياسية والعلاقات الخارجية، والتقلبات الدبلوماسية منذ بداية الحرب المفروضة الثالثة في 28 فبرابر حتى الآن، إضافة إلى المفاوضات الإيرانية–الأمريكية في إسلام آباد.

كما أوضح عراقجي في هذا الاجتماع وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى مواقف الدول الأخرى، أمام النواب.

كما أطلع وزير الخارجية ممثلي الشعب على مختلف المقترحات المقدمة خلال مسار المفاوضات، وآخر التطورات المرتبطة بالمسار الدبلوماسي والجهود الجارية لإنهاء الحرب المفروضة، إضافة إلى بنود تفاهم إنهاء الحرب.

وأشاد عراقجي بالمقاومة الاستثنائية للقوات المسلحة والحضور الواعي للشعب الإيراني في الشوارع والساحات، بما أسهم في تعزيز فخر إيران وقوتها، كما استذكر جميع شهداء العدوان العسكري الأمريكي والكيان الصهيوني، ولا سيما القائد الشهيد للثورة الإسلامية.

وفي هذا الاجتماع، أعرب رئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان عن تقديرهم لجهود وزارة الخارجية خلال فترة الحرب المفروضة، وطرحوا آراءهم ومخاوفهم بشأن القضايا المرتبطة بالتفاهم الإيراني–الأمريكي، مؤكدين استمرار دعم وتعاون مجلس الشورى الإسلامي ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مع وزارة الخارجية بما يحقق المصالح الوطنية.

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