عراقجي: صمود الشعب الإيراني في مواجهة الحرب الأخيرة حظي بإشادة السفراء والدبلوماسيين الأجانب

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على انستغرام إنه استضاف أمس الثلاثاء عدداً من السفراء وكبار الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في طهران، حيث استعرض خلال اللقاء بالتفصيل التطورات المهمة الناجمة عن الحرب الأخيرة التي فُرضت على إيران.

وأوضح عراقجي أنه عقد، عقب انتهاء الاجتماع، لقاءات ثنائية مع الدبلوماسيين المشاركين، جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الصمود الذي أبداه الشعب الإيراني، وما أظهره من عزّة وثبات في مواجهة الحرب غير المتكافئة، كان من أبرز الموضوعات التي حظيت باهتمام وإشادة السفراء والدبلوماسيين الحاضرين.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه، وعلى هامش الاجتماع، قدّم سفيرا البرازيل والأوروغواي هدية رمزية تمثلت في قميصي المنتخبين الوطنيين لكرة القدم في البلدين، معتبراً أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 يمكن أن تشكل رمزاً للصداقة بين الشعوب وجسراً للتواصل الثقافي يتجاوز الخلافات السياسية.

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