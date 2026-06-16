طهران ومسقط تؤکدان تعزیز العلاقات الثنائیة

وأكد الجانبان أهمية تطوير وتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك استناداً إلى مبادئ حسن الجوار والروابط التاريخية والثقافية المتجذرة بين البلدين الشقيقين.

كما اتفق عراقجي وبدر بن حمد البوسعيدي على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين طهران ومسقط، بما يخدم تعزيز ركائز الاستقرار والتعاون على المستوى الإقليمي.

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