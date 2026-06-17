مقر خاتم الأنبياء يحذر الكيان الصهيوني من مغبة الاستمرار في عدوانه على لبنان
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حذر مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي، جيش الكيان الصهيوني، من أنه "في حال لم ينه الجيش الصهيوني القاتل للأطفال اعتداءاته في جنوب لبنان، فعليه انتظار رد قاس من القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وقام جيش الاحتلال الصهيوني الإرهابي قام خلال اليومين الماضيين وبعد إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء الحرب بخرق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة، ولا يزال مستمراً في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب اللبناني المظلوم.