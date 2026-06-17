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سياسة ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢٦ - ٠٦:٣٢:٠١

مقر خاتم الأنبياء يحذر الكيان الصهيوني من مغبة الاستمرار في عدوانه على لبنان

حذر مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي، جيش الكيان الصهيوني، من أنه "في حال لم ينه الجيش الصهيوني القاتل للأطفال اعتداءاته في جنوب لبنان، فعليه انتظار رد قاس من القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".