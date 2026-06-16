قالیباف: یجب علی الاحتلال الانسحاب من جنوب لبنان

وصرح قاليباف خلال هذا الاتصال الهاتفي بأن انتصارات المقاومة هي ملك للعالم الإسلامي وجاءت ثمرة لتضحيات الشهداء؛ مستذكرا ذکری شهداء المقاومة في حزب الله وحركة أمل، ولا سيما الشهيد السيد حسن نصر الله (رض) والشهيد الإمام الخامنئي (رض).

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على ضرورة وقف الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان؛ مؤكدا أن على قوات الاحتلال الانسحاب من المناطق المحتلة، وأن يعود أهالي جنوب لبنان إلى منازلهم وقراهم بعزة وكرامة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن تقديره لجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في متابعة مساعي وقف الحرب على لبنان، كما شكر "قاليباف" بصورة خاصة على دوره في إنجاح المفاوضات والتوصل إلى نتائجها.

وقدّم "بري" تعازيه بمناسبة حلول أيام العزاء الحسيني مع بداية شهر محرم الحرام؛ قائلا: إن روح المقاومة تستمد جذورها من جهاد الإمام أبي عبد الله الحسين (ع).

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