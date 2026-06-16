عراقجي: الحرب لن تنتهی دون انسحاب "إسرائیل" من لبنان

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ المرحلة الأولى من المفاوضات انتهت بعد 3 أشهر، مشيراً إلى أنّ أبرز نتائجها تتمثل في إنهاء حالة الحرب.

وفي السياق، أوضح عراقجي أنّ سريان مفعول مذكرة التفاهم سيبدأ يوم الجمعة المقبل.

لبنان جزء من التفاهم.. والحرب لن تنتهي من دون الانسحاب الإسرائيلي

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أنّ جبهتَي إيران ولبنان "متصلتان"، وأنّ نهاية الحرب في لبنان "تُعدّ من مقتضيات نهاية الحرب في إيران".

وأضاف أنّ طرفي مذكرة التفاهم هما الولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة، وإيران وحزب الله من جهة أخرى.

وشدد عراقتجي على أنّ الحرب لن تنتهي من دون انسحاب "إسرائيل" من لبنان.

تحذير من أي اعتداء إسرائيلي

وأكد عراقتجي أنّ أي هجوم عسكري تشنّه "إسرائيل" على لبنان اعتباراً من الآن، يُعدّ انتهاكاً لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، حصل اتصال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، جرى خلاله البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى بنود الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

ووضع عراقجي، بري في أجواء بنود الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكداً أنّ هذا البند يجب أن يدخل حيّز التنفيذ فوراً منذ اليوم الأول، وأن يستمر تطبيقه طوال فترة التفاوض المحددة بـ60 يوماً.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أنّ مسؤولية ضمان الالتزام بهذا البند تقع على عاتق الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم.

من جانبه، جدد بري شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك للجهات الإقليمية والدولية، على دعمها ومساندتها للبنان في المرحلة الراهنة.

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