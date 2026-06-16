بزشكيان يُثمّن توجيهات قائد الثورة في إدراج بنود لحماية المصالح الوطنية بمذكرة التفاهم
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أعرب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان عن تقديره لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية في ادراج بنود لحماية المصالح الوطنية الإيرانية في مذكرة التفاهم مع اميركا، مشيراً إلى أن الهدف من الاتفاق هو اختبار جدية واشنطن في الالتزام بحقوق الشعب الإيراني على أرض الواقع.
وكتب بزشكيان في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الاثنين: "بعد مناقشات مكثفة، أيد جميع أعضاء الثورة الإسلامية تقريبًا نص المذكرة حتى يتسنى اختبار مدى جدية أمريكا في احترام حقوق الشعب الإيراني على أرض الواقع".
وأضاف: "كان لتوجيهات قائد الثورة الدور الأكبر في ادراج بنود لحماية المصالح الوطنية الإيرانية، ونحن ممتنون لذلك".