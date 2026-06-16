بزشكيان يُثمّن توجيهات قائد الثورة في إدراج بنود لحماية المصالح الوطنية بمذكرة التفاهم

وكتب بزشكيان في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الاثنين: "بعد مناقشات مكثفة، أيد جميع أعضاء الثورة الإسلامية تقريبًا نص المذكرة حتى يتسنى اختبار مدى جدية أمريكا في احترام حقوق الشعب الإيراني على أرض الواقع".

وأضاف: "كان لتوجيهات قائد الثورة الدور الأكبر في ادراج بنود لحماية المصالح الوطنية الإيرانية، ونحن ممتنون لذلك".

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