الرئيس الباكستاني: مذکرة التفاهم بين طهران وواشنطن خطوة مهمة لتعزيز التعددية

ورحب الرئيس الباكستاني في تدوينة له على منصة “إكس” بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في أن يمهد هذا القرار الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي، وأن يرسخ دعائم سلام مستدام وشامل في المنطقة.

وأضاف زرداري: :إن باکستان تفخر بأنها دعمت دوما نهج الحوار والدبلوماسیة خلال هذه الفترة العصیبة.

وأكد الرئيس الباكستاني: نأمل أن تفضي هذه الجهود إلى تحقیق السلام والاستقرار والمزید من الرخاء للمنطقة والعالم.

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