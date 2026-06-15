عراقجي ونظيره السعودي یناقشان آخر مستجدات تفاهم إسلام آباد

وفي هذا الاتصال الي أجري اليوم، أطلع وزير الخارجية الإيرانيلإ نظيره السعودي على بنود وآخر التطورات المتعلقة بـ «تفاهم إسلام آباد».

وأکد عراقجي في إشارته إلى مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تنفيذ بنود مذکرة التفاهم هذه، مؤكداً على ضرورة الوقف الكامل لاعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان.

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية في المسار الدبلوماسي الجاري الذي يهدف إلى إنهاء الحرب المروضة التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران، وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، مشدداً على أهمية مواصلة هذا المسار.

وأکد الجانبان على استمرار المشاورات الوثيقة والتعاون الدبلوماسي بين طهران والرياض بشأن التطورات الإقليمية، وضرورة تكثيف الجهود لإرساء السلام في المنطقة.

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