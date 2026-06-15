أربع دول أوروبیة تعلن استعدادها لرفع العقوبات عن إیران بعد اتفاقها مع واشنطن

وذكر قادة هذه الدول في بيان مشترك "يجب ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي. نحن مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف".

والأحد، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وقال شريف إن الوسطاء سيعملون، مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري، فيما ستُعقد مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق يوم 19 حزيران/ يونيو في سويسرا.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن موافقة طهران على مذكرة التفاهم جاءت بعد إدراج مطالبها النهائية في النص، مؤكداً أن القوة العسكرية الإيرانية والتهديدات التي وجهتها بلاده أسهمت في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

endNewsMessage1